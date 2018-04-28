Фото: "ВКонтакте"
Депутат Барнаульской Думы, основатель и директор сети тренажерных залов "Рельеф" Алексей Меркулов занял второе место в турнире на звание самого сильного человека России. Турнир по жиму штанги лежа прошел в Барнауле. Участников не делили на весовые категории – победителем становился тот, у кого разница между собственным и поднятым весом оказывалась самой большой.
Среди мужчин титул чемпиона делили барнаулец Алексей Меркулов и москвич Виктор Найденов. В финале барнаулец смог поднять штангу весом 415 кг, Найденов взял вес 442,5 кг. Учитывая вес спортсменов, победителем оказался москвич с преимуществом всего 0,4 кг.
Самой сильной женщиной России стала жительница Барнаула Наталья Коновалова.
Отметим, что Алексей Меркулов, который осенью 2017 года избрался в городскую Думу от партии "Единая Россия", неоднократно становился победителем крупных турниров, включая турнир на звание самого сильного человека страны и Сибири.
В своем посте в социальной сети "ВКонтакте" он поблагодарил тех, кто за него болел, а также заявил, что продолжит выступать на различных соревнованиях.
"Лучший результат, превышающий мировой рекорд всех времен и федераций. Я сделал это благодаря вам! СПАСИБО! Хоть и в итоге занял 2-е место, проиграв лишь 200 граммов собственного веса. Ну, ничего, готовлюсь дальше! Касание стоек действительно было. Однако правила не запрещают касания стоек", — написал он.
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