Ученые АлтГУ разработали методику по определению темперамента кошек

Ученые биологического факультета опорного Алтайского государственного университета получили патент на разработанный ими уникальный способ определения типа высшей нервной деятельности домашних кошек.

Разработка нацелена на уменьшение количества потенциально бездомных животных и подбор гармоничных пар "человек — животное" как для породистых, так и для беспородных кошек, а также для дополнения к паспорту породистых кошек особенности темперамента.

"С домашними кошками я работаю уже более 20 лет, в частности, занимаюсь изучением особенностей психологии и поведения этих животных. Основываясь на накопленном опыте, мы с коллегой, Еленой Васильевной Шапетько, разработали и адаптировали для кошек психометрическую методику определения типа высшей нервной деятельности. Эта методика позволит любому владельцу домашней кошки самостоятельно протестировать животное и определить его темперамент. Кто у них: холерик, флегматик, меланхолик или сангвиник", — рассказала доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета АлтГУ, к.б.н. Татьяна Викторовна Антоненко.

Методика проста в использовании и не требует каких-либо особых приспособлений и инструментария. С ее помощью можно определить темперамент кошки на основе выработки условных рефлексов животного.

В методике прописано, с какой скоростью кошка должна подойти к миске с едой, с какой стороны, за какое время и т.д. В целом тестирование, согласно разработке ученых АлтГУ, занимает три дня.

"С помощью методики определяются свойства нервной системы, которая у животного остается неизменной на протяжении всей его жизни. Так, например, если мы начинаем работать с животным, а оно даже не пытается выйти к нам, прячется или убегает, то перед нами меланхолик. А если наоборот — животное активное, быстро реагирует на тестовые задания, — это сангвиник. И так далее. Главное, делать все правильно и тогда результат будет стопроцентным", — поясняет Татьяна Антоненко.

По ее словам, у исследователей накопился опыт работы с заводчиками разных пород, и все они дали положительную оценку разработанной методике. Теперь к рассказу о хорошем фенотипе кошки заводчики добавляют оценку и ее поведения, темперамента животного, то есть человек, приобретая кошку, будет сразу знать, какая она или он по темпераменту.

Ученые уверены, что благодаря их методике человек сможет изначально подобрать для себя наиболее подходящую по темпераменту кошку, и, как следствие, в дальнейшем у него никогда не возникнет желания избавиться от нее.

Остается добавить, что за помощь в подготовке документов на патент разработчики благодарят Ларису Юрьевну Маршеву, начальника отдела охраны интеллектуальной собственности управления инновационного развития АлтГУ.