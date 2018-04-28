Первомай в Барнауле пройдет традиционно: профсоюзы выйдут с требованием справедливых зарплат, "Единая Россия" и ЛДПР им "подпоют". "Справедливая Россия" споет в прямом смысле. А у коммунистов будет шествие. Рассказываем, куда сходить интересующимся политикой и проблемами труда барнаульцам во вторник, 1 мая.
Итак, местная "Справедливая Россия" в этот раз не стала праздновать Первомай в центре города. Порадоваться могут жители Ленинского района: партия обещает устроить гуляния с песнями, плясками и конкурсами на площади Мира (улица Георгия Исакова, 213В). Первым 100 гостям подарки. Начало в 13:00.
Посмотрите, как в прошлом году алтайские справедливороссы провели первомайское шествие и митинг под дождем.
Профсоюзы традиционно выступят с требованием достойных зарплат и честных цен. Начнут в 9:00 с шествия от Дома Союзов (проспект Ленина, 32). В 10:00 на площади Сахарова пройдет митинг. Приходите, если хотите поддержать их призывы: "Росту цен — опережающий рост зарплаты", "Обеспечить безопасность условий труда", "Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам".
Вот чего требовали профсоюзы на митинге 1 мая годом ранее.
На этом же митинге можно будет встретить представителей партии "Единая Россия" и ее "дочки" — "Молодой гвардии", ЛДПР, а также активистов Общероссийского народного фронта.
Свое собственное шествие и пикет готовит КПРФ. В 8:30 с площади Октября стартует шествие, в 8:50 — митинг у памятника Ленину на площади Советов.
А здесь фото и видео красного Первомая-2017 от КПРФ.
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