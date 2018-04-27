Лидер КНДР Ким Чен Ын на пресс-конференции на межкорейских переговорах заявил, что надеется на то, что в будущем его страна объединится с Южной Кореей, сообщает "Интерфакс".
"Я верю, что Север и Юг в будущем объединятся", — сказал лидер КНДР.
Ким Чен Ын также отметил, что хочет для граждан Северной и Южной Кореи в будущем свободного пересечения границы между странами.
"Мы — один народ, одна кровь. Мы не можем быть разделены. Нужно сделать так, чтобы больше никогда не повторять допущенные в прошлом ошибки", — отметил он.
Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин по итогам межкорейского саммита подписали совместную декларацию, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор. Осенью 2018 года президент Южной Кореи запланировал посетить Пхеньян.
Комментарии
Совет да любовь!
Свято место пусто не бывает, ее место займет Россия став главным изгоем в мире...
Это очень хорошая новость!
Дядя сэм не позволит. Будет делать все чтобы этого не случилось.
Давно пора! Хватит народам одной нации быть врагами, и если это, дай Бог, произойдет, то станет хорошим примером для остальных. Хочется верить, что слова лидера Северной Кореи искренние и лишены каких-то имперских амбиций.