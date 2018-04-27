В Сибирском региональном центре МЧС РФ написали открытое обращение к спасателю 2-го класса Уральского регионального поисково-спасательного отряда Роману Никитину, который буквально на днях создал канал на Youtube "Плохой спасатель".
Пресс-секретарь Ирина Бутенко назвала поступок Никитина трусливым и заявила, что он семь лет не повышает свою квалификацию. Также она посоветовала ему обратиться в суд, если ему известны факты коррупции в ведомстве. "Российские налогоплательщики содержат вас на свои кровно заработанные и ждут от вас реальных действий, а не обличительных речей", — довела до сведения Бутенко, добавив, что спасателю лучше бы пойти спасать.
В ответ на это другой участник проекта "Плохой спасатель", бывший спасатель-авиадесантник Анатолий Долговых из Екатеринбурга, записал Бутенко ответное видеообращение, в котором начал буквально по полочкам разбирать открытое обращение.
В частности, трусостью он назвал позицию, которую занял Сибирский региональный центр МЧС РФ в деле кемеровского пожарного, обвиняемого в гибели почти двух десятков человек. Напомним, по версии следствия, пожарный неправильно выбрал маршрут для спасения людей в огромном горящем торговом центре "Зимняя вишня". Долговых заявил, что пожарный честно выполнял свою работу, и сейчас, когда он находится в СИЗО, ведомство предпочло забыть о нем. "Не это ли трусость?", — спрашивает Долговых.
"Кто вам дал право оценивать, какой Рома спасатель? Вы, наверное, сами спасатель? Сколько человек спасли лично вы?" — спросил он у пресс-секретаря. По его словам, Никитин гораздо больше знает о пожарах, наводнениях и бурях, чем Бутенко.
Также он указал на противоречивые высказывания. Например, невозможно стать спасателем второго класса, не повышая квалификацию.
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