Российский бизнесмен Александр Вихарев через суд потребовал у Роскомнадзора 5 миллионов рублей из-за убытков, которые он якобы понес из-за веерных блокировок сторонних сервисов в попытках заблокировать доступ к Telegram, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя бизнесмена.
Истец утверждает, что из-за попыток блокировки Telegram оказался заблокирован ряд серверов компании, размещенных на иностранном домене.
Вихарев руководит компанией, привлекающей инвестиции в коммерческую недвижимость. Из-за веерных блокировок сторонних ресурсов коммерсанту "поступили жалобы от клиентов в связи с невозможностью регистрации на платформе компании".
Как отмечает заявитель, большое количество инвесторов, использующих платформу, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах.
"Компания понесла потери в виде денежных средств в размере 5 миллионов рублей… Просим взыскать… с Министерства финансов РФ и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в пользу ООО "Инвестори", — сказано в иске.
Комментарии
Или это пиар-акция РКН, или бизнесмен, мягко говоря, не умный.
Блокировали не его адреса, а адреса хостера. А значит только хостер имеет права подавать в суд, а не клиент хостера, А вот иск к хостеру бизнесмен имеет права подать.
По аналогии. УК сдала квартиру нарушителям закона. Вы об этом сообщили в правоохранительные органы. Правоохранительные органы блокировали доступ к дому, в которой у вас квартира, и не пускают туда жильцов и их гостей. Но ваши соседи подают в суд не на УК, а на вас. Бред же!