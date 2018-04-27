В Сети появился видеоролик под названием "Долой Telegram! Бабушки Путина сожгли Дурова", который быстро набирает популярность. О месте события ничего не известно.

На видео большое количество идейно настроенных пожилых женщин. Некоторые в футболках с надписью "Только Путин". В руках у них изображения бумажного самолетика (символа Telegram) и фотографии создателя мессенджера Павла Дурова.

Одна из женщин начинает говорить: "Мы сегодня собрались, чтобы заклеймить и потребовать, чтобы эту организацию убрали...".

Здесь монолог делегата обрывается, поскольку собравшиеся женщины наперебой начинают перечислять, что еще можно и нужно, по их мнению, сделать с организацией. Среди всего слышны выкрики "истребить", "руководителя", "закрыли", "не существовало", "почему нельзя", "остановить" и даже что-то похожее на "застрелить".

Пенсионерки начинают бить руками по бумажкам. Крупным планом показывают фото Дурова. "Вот — руководитель организации. Закрыть его!" — слышна декламация.

"Закрыть, чтобы вообще не существовало", — эти слова уже подкрепляются разрыванием на клочки изображения бумажного самолетика. Приступают к уничтожению и фотографий Дурова. Женщины, которым не досталось цельных изображений, вырывают у соседок крупные оторванные куски бумаги, чтобы разорвать их на более мелкие части. То, что падает на землю, незамедлительно затаптывается.

Меняется кадр. Мужчина поджигает фотографию Дурова под возгласы: "Предатель!" и "Гореть в огне!". Горящее изображение неожиданно летит в сторону одной из пенсионерок и чуть не поджигает женщину. На самом подлете траекторию успевают сбить и фото падает на землю, где другая пенсионерка пытается затоптать его своими голубыми тапками, но "горящий Дуров" цепляется за тапок и чуть не поджигает обувку.

"Чтобы ты горел всю жизнь и сгорел дотла", — слышится напутствие от одной из пенсионерок.

Меняется вновь кадр. Есть еще одно не разорванное изображение Дурова, которое держит в руках женщина по центру. "Дуров, уймись! Иначе мы придем к тебе!" — идет обращение непосредственно к создателю Telegram. Фото нехотя разрывается.