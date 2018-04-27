Зампред СКР посетил с рабочим визитом Алтайский край

24 апреля 2018 года в Алтайский край с рабочим визитом прибыл заместитель председателя Следственного комитета РФ, генерал-лейтенант юстиции Илья Лазутов. В течение трех рабочих дней он провел оперативное совещание с сотрудниками регионального следственного управления СК России, личный прием граждан и ряд встреч, в том числе с губернатором края, говорится на сайте регионального СКР.
На оперативном совещании Лазутов заслушал доклад руководителя следственного управления об итогах работы ведомства в 2017 и 2018 годах, а также озвучил приоритетные задачи. Он отметил, что следственным органам необходимо более тщательно и качественно рассматривать сообщения и расследовать уголовные дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних и социально незащищенных граждан.
Во время личного приема жителей края Лазутов выслушал 96 человек. Граждане обращались по различным вопросам, в том числе касающимся несогласия с процессуальными решениями, принятыми сотрудниками регионального следственного управления. Большинство граждан выражали несогласие с действиями и решениями сотрудников других правоохранительных органов и органов государственной власти.
Кроме того, на прием пришли инициативная группа детей-сирот, а также матери детей-инвалидов края с жалобой на неисполнение решения суда о предоставлении им положенного жилья и о бездействии судебных приставов-исполнителей в разрешении проблемы.
Для решения данного вопроса Лазутов провел рабочую встречу с губернатором Алтайского края Александром Карлиным, на которой решался вопрос о выработке комплекса мероприятий по восстановлению законных прав детей-сирот и матерей детей-инвалидов на обеспечение жилыми помещениями.
В завершение своего рабочего визита Лазутов провел оперативное совещание по заслушиванию материалов процессуальных проверок и уголовных дел, расследуемых в следственном управлении. Особое внимание он уделил тем делам и проверкам, которые были затронуты в результате личного приема граждан, дав конкретные указания, направленные на повышение эффективности их расследования.
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