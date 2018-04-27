Следственный комитет Татарстана возбудил в отношении руководителя ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" уголовное дело о мошенничестве, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
Как отмечается, руководитель учебного заведения давала поварам указание выносить с кухни продукты, в том числе мясо, и передавать ей. Сумма похищенного составила свыше 230 тысяч рублей.
Помимо этого, как сообщается, руководитель обналичивала десятки тысяч рублей по фиктивным договорам о поставке продуктов питания в школу.
Также, по версии следствия, по ее указанию водитель учебного заведения незаконно списал горюче-смазочные материалы на более чем 100 тысяч рублей.
В данный момент следователи решают вопрос об избрании ей меры пресечения.
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