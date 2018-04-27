Президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом законодателей поблагодарил россиян за то, что они с пониманием отнеслись к введению Россией ответных санкций против зарубежных стран, передает ТАСС.
"Надо поблагодарить граждан страны, которые в целом с пониманием отнеслись к тому, что на первом этапе, когда мы в ответ на неправовые действия некоторых наших партнеров — так называемые санкции — ввели ограничения на поставки сельхозпродукции из зарубежных стран. Это неизбежно было связано, и мы это понимали, с тем, что в определенной степени будет наблюдаться рост цен на продукты питания в целом", — заявил Путин.
Президент подчеркнул, что российским аграриям это пошло на пользу и они "мечтают, чтобы никаких отмен не было с нашей стороны".
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