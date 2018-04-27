Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение о том, что США платят в бюджет ООН больше, чем три последующих донора вместе взятых, напомнила постпреду Штатов при ООН Никки Хейли о неуплаченных взносах и объеме американского госдолга.
"Объем неуплаченных США взносов в 2018 году (в том числе за 2017 год), включая взносы в регулярный бюджет ООН, взносы в бюджеты операций по поддержанию мира и в международные трибуналы, составляет 2 млрд 278 млн 520 тыс. 306 долларов и 88 центов", — написала Захарова в своем Facebook.
Она отметила, что задолженность США перед ЮНЕСКО, из которого они вышли в 2017 году, составляет более $540 млн.
"Вы, Никки, видимо, не знаете, но государственный долг Соединенных Штатов Америки составляет $21 трлн, а именно 106% ВВП США. Исходя из вашей логики, с вами не то что голосовать, а разговаривать никто не должен", — подчеркнула Захарова.
Она также отметила, что таким образом Хейли призналась, что США "покупают международную солидарность".
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