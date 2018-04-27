Мост за 23 миллиона рублей в Республике Алтай оказался небезопасным

В Республике Алтай директору МБУ "Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений" МО "Улаганский район" Алтайчи Туймешеву вынесли обвинительный приговор из-за экономии на возведении нового моста через реку Чулышман, разрушенного мощным наводнением 2014 года, сообщает ИА Regnum.
Как следует из материалов уголовного дела, директор отдела архитектуры подписал документы о завершении строительства и перечислил подрядчику средства, зная, что мост еще не достроен. Чиновник отразил в отчете работы, часть которых фактически не выполнялась либо выполнялась в меньшем объеме, и указал материалы, которые не использовались либо использовались в меньшем объеме.
"С учетом несоответствия пешеходного моста через реку Челушман в урочище Кату-Ярык на территории Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай требованиям действующих строительных норм и правил фактическая конструкция сооружения указанного моста непригодна для безопасной эксплуатации", — отметило следствие.
Сообщается, что ущерб федеральному бюджету от незаконных действий Туймешева составил более 23 млн руб., а местные жители и туристы так и остались без моста. Попасть на противоположный берег, где находится порядка 20 животноводческих стоянок, а также яблоневый сад Балыктуюльской школы, можно только на лодке, а зимой — по льду.
Суд признал Туймешева виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на 1 год 6 месяцев.
В СУ СК РФ по Республике Алтай подтвердили, что мост небезопасен, хотя некоторые на свой страх и риск могут им пользоваться.
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