Творог алтайского предприятия признали фальсификатом в Красноярске

Ассоциация "Енисейский стандарт" получила от красноярцев множество заявок на проверку творога. Для экспертизы были закуплены семь образцов. Три из них проверку не прошли, сообщает "Наш Красноярский край".
Творог м. д. ж. 9 % торговой марки "ЛАКТ" (АО "Барнаульский молочный комбинат", Алтайский край) не соответствует требованиям по микробиологическому показателю — содержание дрожжей завышено в 150 раз.
Творог м. д. ж. 9 % торговой марки "ЛАКТ" (АО "Барнаульский молочный комбинат", Алтайский край) не соответствует по микробиологическим показателям — занижено количество молочнокислых микроорганизмов.
Творог м. д. ж. 5 %, торговой марки "Енисей Молоко" (ООО "Пальмира", Республика Алтай): массовая доля белка не соответствует требованиям стандарта — при норме не менее 16 % фактическое содержание составляет 3,39 %.
В твороге массовой долей жира 5 % торговой марки "Енисей Молоко" (ООО "Пальмира", Республика Алтай) обнаружены растительные жиры, то есть продукт фальсифицирован.
Творог "Рассыпчатый" м. д. ж. 9 % торговой марки "Президент" (ОАО "Ефремовский маслосыродельный комбинат", Тульская область) не соответствует требованиям по микробиологическому показателю — завышено содержание дрожжей в 34 раза.
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