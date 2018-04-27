На 92-м году жизни скончался народный артист РСФСР Геннадий Печников, сообщает LIFE со ссылкой на Российский академический молодежный театр.
"27 апреля ушел из жизни народный артист России Геннадий Михайлович Печников, человек-легенда, прослуживший в нашем театре 65 лет. Менялись названия и репертуар, а Геннадий Михайлович всегда оставался вместе с родным театром — центральным детским, молодежным", — сообщили в театре.
Отмечается, что Геннадий Печников создал множество уникальных образов. Он играл Дубровского, Молчалина, Чацкого, Чичикова и других героев. На сцене РАМТ он поставил в том числе такие спектакли, как "Двадцать лет спустя", "Как закалялась сталь", "Бедность не порок".
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