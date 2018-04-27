Скончался главный конструктор Chevrolet Niva

Главный конструктор автомобиля Chevrolet Niva Валерий Доманский скончался на 77-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "АвтоВАЗа".
"Сегодня на 77-м году жизни скончался выдающийся инженер — Валерий Иванович Доманский", — сообщили агентству.
Отмечается, что прощание с Доманским пройдет 29 апреля с 10:00 до 11:00 по самарскому времени в зале прощания городской больницы №5 в Тольятти.
Доманский также работал над созданием ВАЗ-2121 "Нива", модификациями "Нивы" ВАЗ-21213 и 21214.
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