Совфед сообщил, сколько денег незаконно вывезли из РФ за 17 лет

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что свыше 430 миллиардов долларов США было незаконно вывезено из России с 2000 по 2017 год, согласно независимым оценкам, сообщает РИА Новости.
"По независимым оценкам, с 2000 года по 2017 год из нашей страны было вывезено порядка 430,7 миллиарда долларов. Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики", — сказал он в интервью .
Незаконный вывод капитала из РФ, по словам сенатора, является одной из ключевых проблем, решение которых значительно повлияет на реализацию возможностей прорывного развития в разных секторах экономики.
Бондарев добавил, что в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности предлагают ряд мер по совершенствованию действующего законодательства — создание "новых правовых и организационных механизмов", усовершенствование системы организационного и информационного взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, а также реформу системы банковского надзора.
Комментарии
Збигнев Бжезинский , американский политик, общаясь с нашими учеными по проблеме ПРО, заметил, что «он не видит ни одного случая, в котором Россия могла бы прибегнуть к своему ядерному потенциалу, пока в американских банках лежит 500 млрд долларов, принадлежащих российской элите. — А потом добавил: вы еще разберитесь, чья это элита – ваша или уже наша. Эта элита никак не связывает свою судьбу с судьбой России. У них деньги уже там, дети уже там….».
2013 год.
У бывшего Главкома ВКС Виктора Бондарева явно недостаток информированности за годы ношения фуражки.Бывает ...