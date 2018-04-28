Суббота, 28 Апрель, 07:53

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Форум

18+


$ 62,73
€ 75,76
528201
7°
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Цветение маральника-2018 Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Володин: Госдума рассмотрит около 70 законопроектов для реализации послания

, ИА "Амител"
Он также обратил внимание на важность участия в этом деле законодателей регионального уровня

Фото: informat.com.ua

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Дума в ближайшее время рассмотрит порядка 70 законопроектов, которые направлены на реализацию положений послания президента Федеральному Собранию.

Володин напомнил, что в Госдуме образована специальная рабочая группа, члены которой наметили план осуществления Послания.

"Порядка 70 законов будут в ближайшее время поставлены на рассмотрение в приоритетном порядке", — сказал он.

Володин также обратил внимание на важность участия в реализации положений послания законодателей регионального уровня.

"Хотелось бы, чтобы в регионах такие же рабочие группы, такое же внимание было уделено вопросам реализации послания, потому что если не каждый второй, то каждый третий законопроект предусматривает принятие региональных законов, а для этого нужно пройти определённый путь", — подчеркнул парламентарий.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
07:50
Как заемщику выбрать добросовестную кредитную организацию 0
07:34
"Все было не так, как в кино": ветеран о войне, плене и Сталине 0
07:30
В Алтайском крае совершенствуется инфраструктура поддержки предпринимателей 0
07:26
Тест: каким вырастет ваш ребенок 1
07:15
Дочь автомеханика и парикмахерши: фото неподражаемой Пенелопы Крус 3
07:03
Квартиру с дизайнерским ремонтом и сауной продают в Барнауле за 7,35 млн 1
06:48
По графику: инфляция в Алтайском крае за первый квартал составила 0,7% 3
06:32
От призывов до плясок: с чем профсоюзы и партии выйдут на 1 мая в Барнауле 0
06:23
Барнаульский депутат поднял вес 415 кг ради титула сильнейшего в России 1
06:14
Дождь и +14 градусов обещают в Алтайском крае в рабочую субботу 28 апреля 0
06:01
Места притяжения: фотообзор уличных фонтанов Барнаула 0
05:57
Совфед сообщил, сколько денег незаконно вывезли из РФ за 17 лет 1
04:51
Великобритания отказалась признавать дипломы российских вузов 0
03:26
Володин: Госдума рассмотрит около 70 законопроектов для реализации послания 0
02:55
Меркель получит выговор от Трампа из-за "Северного потока - 2" 0
01:58
Житель США нашел монету стоимостью в миллионы долларов 0
00:59
Учитель мучил непоседливого школьника в Мурманске, пытаясь его успокоить 1
23:58
СМИ: украинец насмерть подавился большим куском сала 1
23:34
Скончался главный конструктор Chevrolet Niva 1
23:23
Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ 0
22:55
Скончался российский актер Геннадий Печников 0
22:41
Творог алтайского предприятия признали фальсификатом в Красноярске 4
22:21
Мост за 23 миллиона рублей в Республике Алтай оказался небезопасным 0
21:55
Захарова напомнила США о госдолге и неуплаченных взносах 1
21:41
Путин поблагодарил россиян за понимание контрсанкций и санкций 3
21:19
Руководителя школы-интерната обвиняют в воровстве продуктов у слепых детей 0
20:48
Зампред СКР посетил с рабочим визитом Алтайский край 0
20:18
"Долой Telegram!": бабушки "разорвали" Telegram и "сожгли" Дурова 5
20:09
ДТП с участием трамвая и маршрутки произошло в Барнауле 0
19:44
Первый иск подали на Роскомнадзор из-за попыток заблокировать Telegram 2
19:32
Обращение МЧС к спасателю Роману Никитину "разобрали по полочкам" 0
19:08
Коротко о главном: старый мост, закрытие "Гулливера" и генплан Барнаула
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 апреля
18:42
Ким Чен Ын желает объединения Северной Кореи и Южной 7
18:24
Ученые АлтГУ разработали методику по определению темперамента кошек 8
18:04
Два Новгорода перепутали в буклете к ЧМ-2018 по футболу в России 0
17:50
Опорный вуз Алтая вошел в лонг-лист премии "Коммуникационная лаборатория" 2
17:34
Трамп пригрозил странам, которые не поддержат заявку США на ЧМ-2026 2
17:21
Серьезная авария произошла на трассе Барнаул — Рубцовск 0
17:12
ДТП с участием стоящего на постаменте танка произошло в Кургане 2
17:04
"Ситуация безвыходная": мэрия не сможет сохранить жилье жителям Восточного 4
16:53
Жителя Алтая обвиняют в краже 500 метров проводов с линии электропередачи 0
16:32
Замначальника районной полиции на Алтае подозревают в превышении полномочий 4
16:21
Совфед предложил ввести в школах Единый урок парламентаризма 4
16:13
Незаконный "семейный подряд" выявили в барнаульском детсаду 4
16:04
Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов соцсетей техническими причинами 3
15:51
Главный архитектор Барнаула рассказал о будущем генплане без полигона ТБО 7
15:34
Россия попросила у США денег на шлюзовой модуль для орбитальной станции 5
15:27
Бийчанина ждет суд за незаконное изготовление и сбыт холодного оружия 2
15:14
Ким Чен Ын пообещал не будить президента Южной Кореи ракетными запусками 4
15:04
МЧС открыто "намекнуло" спасателю Никитину, решившему делать разоблачения 14

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.