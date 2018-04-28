Меркель получит выговор от Трампа из-за "Северного потока - 2"

Канцлер Германии Ангела Меркель может получить нагоняй от президента США Дональда Трампа, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на немецкий журнал Spiegel.
По данным издания, это может случитьсяпо двум причинам: из-за реализации проекта газопровода "Северный поток — 2" и требования НАТО увеличить военные расходы стран-членов до 2% от ВВП.
В Госдепартаменте ранее пригрозили рассказать о конфликте широкой общественности и таким образом продемонстрировать наличие раскола между Германией и США в случае отсутствия уступок со стороны Берлина.
Меркель и ее советники в свою очередь стремятся не доводить ситуацию до скандала и ищут способы разрядить атмосферу, хотя их возможности весьма ограничены, пишет издание.
"Разрешение на строительство газопровода, начатого еще при Герхарде Шредере, выдано. К тому же обеспечение энергобезопасности является жизненно важным интересом Германии, так что Берлин не может отказаться от проекта", — говорится в статье.
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