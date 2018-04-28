Жители Барнаула сняли клип, посвященный закрытию ТЦ "Гулливер" в Барнауле в связи с нарушением требований пожарной безопасности, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Поздно вечером 26 апреля арендаторы ТЦ "Гулливер" узнали о приостановке его работы. Для многих новость оказалась неожиданностью. Освободить ТЦ следовало до 7 часов утра следующего дня.
Лишь единицы сообщили, что получили информацию о закрытии непосредственно от руководства ТЦ.
Съезжать арендаторам пришлось ночью. Люди срочно вывозили всю технику и документы.
Причина жесткого решения – игнорирование владельцами требований пожарной безопасности. Они так и не устранили нарушения, выявленные за несколько недель до закрытия.
Комментарии
Зачет!
четенько
Они так и не устранили нарушения, выявленные за несколько недель до закрытия
То есть узнали о возможности закрытия за несколько недель до этого
Молодцы, пацаны, Барнаул тоже, типа, культурный
Законы соблюдать? Пожарная безопасность?
Выселить из квартир всех кто демонтировал пожарные лестници на лоджиях.
Начать с Э.Алексеевой, 86.
А так, это лицемерие!