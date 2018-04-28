В Барнауле разыскивают школьника со светлым рюкзаком, который поцарапал несколько автомобилей, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Сообщается, что в четверг, 19 апреля, в 12:22 школьник со светлым рюкзаком шел, предположительно, из школы №54.
Проходя мимо парковки завода АЗА (Гоголя, 187), он поцарапал как минимум семь автомобилей.
"Просьба к тем, кто узнал этого мальчика, сообщить. Делу дан ход. Просим родителей и учителей повлиять на подростка", — говорится в сообщении.
Комментарии
Вот козел! ну что за дети растут?
гастрольный тур у пацана)
ну и на втором видео работяги как assы паркуются...
Побросают машины без присмотра, а потом жалуются, что их испортили. Охранника то нанять слабо?
понаставят своих автомобиле пройти в школу не возможно
В это же время стоять и ждать. Снова из школы пойдет, судя по времени.
Удивляет, что это редкий случай
Там нормальная расчерченная парковка. Никому авто не мешают
А ведь если мальчика установят, там родителям несколько десятков тысяч может набежать выплачивать
Хорошо, что камер много. Надо ТЦ давать рекламу, что у них камеры стоят, в такой ТЦ больше будут ездить
Камеры должны быть в каждом дворе
Там нормальная расчерченная парковка. Никому авто не мешают
Но паркуются все равно как олени.
Хорошо, что камер много.
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А толку от этих камер? Ну посмотрели вы как мальчик с белым рюкзаком царапает машины, дальше что?
Понаставят иной раз свои авто прямо на тротуар, людям пройти разве что по лужам, а потом жалуются на юнных художников
А мы раньше, в 80-х, доски с гвоздями через дорогу укладывали. Потом меня мамка ремнем так налупила, что до сих пор желания нет это делать ( ни одна машина не пострадала).
28.04.2018 08:46
- гость -
Побросают машины без присмотра, а потом жалуются, что их испортили. Охранника то нанять слабо?
че тут сидишь? позволить себе жить на Лазурном берегу слабо?
Современные детки могут и пожаловаться что мамка налупила ювиналам...
А что с ним сделаешь? Пороть нельзя, родительских прав лишат, Прежде чем обезьянничать за толерастами, нужно о последствиях думать. А то выращиваем правовых нигилистов, не имеющих ни малейшего представления о дисциплине и ответственности. Вот поймай его когда царапает, тебя же потом и засудят. А ещё и обвинят в сексуальных домогательствах. Детишки теперь "грамотные" пошли.
Пацан тут не прав, на парковке машины портить - напрасное занятие. А вот во дворе или на почве - достойное занятие, можно вместо гвоздика выдать топорик.