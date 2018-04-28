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Землян предупредили о магнитной буре 17 мая

, ИА "Амител"
Предыдущая магнитная буря накрыла Землю 20 апреля

Фото: pressa40.ru

Российские астрономы из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН предупредили о магнитной буре, которая накроет Землю 17 мая, сообщает LIFE.

Магнитная буря второго уровня (по пятибалльной шкале) произойдет на фоне в целом спокойной геомагнитной обстановки мая.

Ученые полагают, что бури второго уровня могут приводить к незначительным отклонениям в работе энергетических систем, а также оказывать слабое влияние на системы управления космическими аппаратами. Кроме того, на широтах от 60 градусов и выше можно будет наблюдать полярные сияния.

Предыдущая магнитная буря накрыла Землю 20 апреля. Она стала самой крупной с начала 2018 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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