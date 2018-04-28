"Почта России" во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года будет проверять все вложения в посылках, адресованных в города проведения матчей, говорится в сообщении компании.
Как пояснили в "Почте России", "это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий".
"В период с 1 мая по 25 июля 2018 года прием посылок, отправлений EMS и посылок 1-го класса, адресованных в Волгоградскую область, Калининградскую область, Краснодарский край, Москву и Московскую область, Нижегородскую область, республики Татарстан и Мордовия, Ростовскую область, Самарскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Свердловскую область, осуществляется с обязательной проверкой вложения для дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке", — говорится в сообщении.
Посылки необходимо будет предъявлять работникам почтового отделения в открытом виде. Также рекомендуется отправлять посылки и отправления EMS в обозначенные регионы с описью вложения.
Отмечается, что вопросы безопасности и допустимости содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле службы безопасности "Почты России".
Комментарии
Почта России это безчестные люди. Меня раскрутили на авиа посылку, типа 10 дней идет. Посылка в китай , а 10 дней тока до москвы и таможня. Где китай и где москва.
А деньги взяли. Не хорошо, товарищи.
почтальоны в 31 отделении какие то безграмотные и цифры не знающие. за эту неделю только в мой подъезд принесли 3 квитанции на посылки/бандерольки для соседнего дома.
Т.е. теперь вообще посылки доходить не будут, а вместо телефонов, будут заварачивать кирпичи.