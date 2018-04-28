Глава ВТБ Андрей Костин на заседании попечительского совета Русского географического общества предложил Владимиру Путину помочь с восстановлением леса в Иркутской области после пожара, сообщает "Интерфакс".
"Остались невосстановленными 26 соток, на которых необходимо посадить 1 040 деревьев. Уважаемый Владимир Владимирович, если вы не возражаете, мы посадим эти деревья от вашего имени, но для этого нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета в банке ВТБ 104 тысячи рублей, потому что каждое дерево стоит 100 рублей", — сказал Костин.
Президент ответил, что не возражает. И пошутил, что понял, для чего его пригласили на заседание.
По словам Костина, усилиями клиентов банка уже удалось высадить около 813 тысяч деревьев. Однако проекту "Подари лес другу", который организуется усилиями ВТБ и "Почта Банка", все еще требуется помощь.
Комментарии
А после китайцев кто денег даст на восстановление лесов? Это не 26 соток!
28.04.2018 09:06
- гость -
А давай ты китайцев сфотографируешь в лесах России. Тогда и поговорим.
А то в Барнауле еже миллион китайцев живут. Но у всех телефоны тут же разряжаются, когда хотят их сфотать.