Администрация президента рекомендовала федеральным и региональным чиновникам перед инаугурацией Владимира Путина понизить свою медийную активность, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Как рассказали источники из администрации президента, членам кабмина и региональным чиновникам поступила рекомендация "снизить медийную активность", чтобы не перебивать "информационную повестку первого лица" перед инаугурацией.
"Никаких альтернатив президенту в официальной повестке быть не должно, иначе новость об инаугурации не будет выглядеть как что-то значимое", — прокомментировал рекомендацию политолог Аббас Галлямов.
Источник также сообщил, что, к примеру, последнее публичное появление премьер-министра Дмитрия Медведева намечено на 3 мая — он проведет там совещание по вопросам развития сельского хозяйства.
"Это будет последнее публичное появление председателя правительства перед инаугурацией, в последующие дни будет вестись рутинная работа в кабинете", — сказал собеседник издания.
На субботу, 5 мая, намечено совещание кабинета министров, на котором будут обсуждать координацию действий перед инаугурацией. Оно, как ожидается, пройдет в закрытом формате.
Инаугурация Путина на четвертый президентский срок состоится 7 мая. Кандидатуру премьер-министра Госдума может утвердить уже на следующий день, и, вероятно, этот пост сохранит за собой Медведев.
Комментарии
Это что-то новенькое. Главное чтобы совсем все новости не запретили в этот день.
Падения рейтинга наш губернатор может не пережить-старенький он уже.