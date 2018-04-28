Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что вел себя очень жестко по отношению к России, и высказался при этом за нормализацию отношений с Москвой, передает ТАСС.
"Не было никого более жесткого по отношению к России, чем я. Учитывая все это, если мы сможем поладить с Россией, это будет хорошим делом, а не плохим", — сказал Трамп перед началом встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме.
Этими словами Трамп прокомментировал публикацию доклада по итогам расследования так называемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.
В докладе подчеркивается, что члены спецкомитета "не нашли никаких доказательств сговора или координации действий" между избирательным штабом Дональда Трампа и Москвой.
"Это прекрасный доклад. Никакого сговора, что я и так знал, никакой координации, ничего. Это охота на ведьм, только и всего. Не было никакого сговора с Россией", — заявил Трамп.
Комментарии
Отбомбился очередной презик сшп, его на нобелевку выдвинули.
Что в мире то творится.
перхоть с макрона смахнул.....
Он хоть не плакал, когда это говорил?)