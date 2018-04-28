Президент Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества поручил Росреестру и РГО подготовить новый географический атлас мира без искажения данных, сообщает РИА Новости.
По словам президента, сегодня многие географические названия, данные в прошлом российскими исследователями и первооткрывателями, "постепенно вытесняются с карт мира". Таким образом, забывается вклад страны "в изучение планеты и в развитие науки".
"Сегодня лишь единицы знают, что изначально историческое название острова Смит — это Бородино, что Сноу — это Малоярославец, а Ливингстон на самом деле Смоленск и так далее и тому подобное", — подчеркнул глава государства.
Путин заявил, что Россия не собирается никому ничего навязывать. При этом страна не намерена попустительствовать искажению исторических географических данных, которое происходит из-за отсутствия современных российских картографических материалов в открытом доступе.
Составление материалов должно осуществляться под контролем Министерства обороны. По словам президента, ведомству необходимо предоставить доступ к картам "в формате современных компьютерных технологий" не только составителям атласа, но и туристам. Также Владимир Путин подчеркнул, что гриф секретности на многих из документов устарел.
Комментарии
там не будет Украины ?
широка страна МОЯ родная,
много в ней лесов, полей и рек.