С Днем охраны труда, уважаемые коллеги – офисные работники. В субботу, 28 апреля, во всем мире вспоминают о проблеме безопасности и охраны здоровья на рабочем месте. А мы показываем, какими именно должны быть условия работы в офисе.
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Комментарии
Ежедневный отдых минимум 42 часа? ?????
нуну.. пашем дальше
Вы это шахтёру расскажите, или лесорубу.
А шатер это офисный работник? ???
28.04.2018 10:50
- гость -
А шатер это офисный работник? ???
Нет, конечно. Там высота потолка местами на карачках с отбойником в руках всю смену бывает. А в угольных шахтах если завалит, то может и полсотни шахтёров за раз. И звания Героев им почему-то не дают. Не дипломаты-же.