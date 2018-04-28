Барнаульские полицейские задержали подозреваемых в совершении серии краж автомобильных аккумуляторов, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.
Отмечается, что с начала апреля стали поступать сообщения от владельцев автомобилей ВАЗ разных моделей о том, что ночью из транспортных средств были похищены аккумуляторы. За помощью к полицейским обратились более 12 автовладельцев. Сумма ущерба в каждом случае — от 3000 до 12000 рублей.
"Задержали двух местных жителей 1990 и 1991 годов рождения. Похищенные аккумуляторные батареи они сдавали в пункты приема, получая за каждую около 600 рублей", — говорится в сообщении ведомства.
Подозреваемые дали признательные показания. В настоящее время установлена причастность задержанных к совершению 12 краж на территории районов города Барнаула.
Возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Комментарии
до 12000 рублей
Если на ВАЗе аккумулятор за 12000 рублей, может ему надо было машину обновить?
Аккумулятор за 12000 поставил а сигнализацию нет? Все деньги на аккумулятор ушли?
12 косых ущерб. там видать раскурочили полкапота