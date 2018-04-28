Фото: Светлана Казина/vk.com/svetlana_kazina
Маральник начал цвести в Горном Алтае — все великолепие этого процесса запечатлела фотограф Светлана Казина.
Снимки цветущего маральника она опубликовала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Чудесный кусок дня с друзьями мы успели сегодня отхватить у погоды. До начала дождя со снегом мы успели насладиться благолепным цветением горного рододендрона Ледебура, того самого, что у нас в Горном Алтае зовётся маральником", — таким комментарием сопровождает она свои фото.
"Маральник сейчас набирает цвет прямо-таки на глазах, с каждым часом увеличивая количество расцветших бутонов. Единственное, что может притормозить его цвет, — это снег и морозы", — добавляет фотограф.
Напомним, что 29 апреля на "Бирюзовой Катуни" в Алтайском крае пройдет грандиозный праздник "Цветение маральника", которым в регионе открывают летний туристический сезон.
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