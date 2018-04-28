Новый вид телефонного мошенничества зарегистрирован в Рубцовске

В Рубцовске зарегистрирован новый вид телефонного мошенничества, при котором мошенник предлагает удалить выложенные в сеть данные о банковской карте, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как сообщается, накануне жительнице Рубцовска под видом банковского работника позвонил неизвестный мужчина и предложил с целью защиты персональных данных от мошенников удалить информацию о банковской карте с известного сайта.
"В ходе беседы горожанка сообщила ему номер карты и код. Таким образом, телефонный мошенник, получив все данные счета рубцовчанки, похитил у нее более трех тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Самарской области.
Полиция напоминает гражданам о телефонных мошенниках, которые под различными предлогами с целью хищения пытаются узнать у граждан информацию об их банковских картах. Необходимо быть бдительными и не сообщать злоумышленникам свои персональные данные.
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