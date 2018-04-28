Фото: "Алтайский строительный портал"

Власти Барнаула надеются реализовать проект подземного тоннеля под железнодорожной станцией для решения проблем с пробками. Он должен связать "спальные районы" и центр по короткому пути. Об этом Amic.ru сообщил главный архитектор Барнаула Сергей Боженко. По его словам, проект тоннеля включен в Генплан развития города, который будет принят в конце 2018 года. Проект настолько прекрасный, что мэрия надеется на финансовую помощь федеральных властей для его реализации. Речь идет о 2,4 млрд рублей, хотя сумма неточная и может измениться.

Таким образом, власти города вновь вернулись к законсервированному проекту. Он существует уже около 30 лет и необходим для того, чтобы снизить транспортную нагрузку на мост в районе Нового рынка Барнаула. Во время часа пик там скапливается огромная пробка, и тоннель мог бы разгрузить этот участок краевой столицы.

Идею связать центр и северо-западную часть города автомагистралью впервые обозначили в Генплане развития 1946-1948 годов. А в 1978 году городское руководство приняло решение разработать проект такого тоннеля. Через пять лет документы были готовы, но перестройка поменяла планы. В работе над проектом 1983 года и его обновленным вариантом-2014 принимал участие нынешний главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.

Стоимость всего проекта оценивается в 2,4 миллиарда рублей. План был презентован губернатору Алтайского края Александру Карлину и нашел одобрение властей.

Тоннель включает в себя транспортный узел в границах Павловского тракта и трёх проспектов — Ленина, Строителей, Коммунаров. Основным сооружением должен стать тоннель под железнодорожными путями. Тоннель планируется провести от перекрёстка проспектов Строителей и Красноармейского в створ улицы Георгия Исакова на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров. Далее транспорт разделится на два потока — в сторону улицы Юрина и в направлении улицы Антона Петрова.

Над проектом работали три института – "Алтайгражданпроект", Новосибирский "Сибгипротранс" и московский Гипрокоммундортранс. Реализация проекта рассчитана на несколько этапов. Сначала нужно построить сам тоннель, который обойдётся в миллиард рублей. После этого, как утверждает Боженко, за железной дорогой планируется проложить объездную магистраль для грузовиков. Эта дорога должна стать дублёром участка проспекта Строителей от улицы Советской Армии до проспекта Ленина. После этого необходимо возвести подход к тоннелю со стороны проспекта Коммунаров.

Генеральный план развития Барнаула будет презентован осенью, и его могут принять в ноябре 2018 года.