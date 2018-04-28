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Власти Барнаула вернулись к проекту подземного тоннеля под ж/д вокзалом

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Проект на 2,4 миллиарда включили в Генплан развития Барнаула

Фото: "Алтайский строительный портал"

Власти Барнаула надеются реализовать проект подземного тоннеля под железнодорожной станцией для решения проблем с пробками. Он должен связать "спальные районы" и центр по короткому пути. Об этом Amic.ru сообщил главный архитектор Барнаула Сергей Боженко. По его словам, проект тоннеля включен в Генплан развития города, который будет принят в конце 2018 года. Проект настолько прекрасный, что мэрия надеется на финансовую помощь федеральных властей для его реализации. Речь идет о 2,4 млрд рублей, хотя сумма неточная и может измениться.

Таким образом, власти города вновь вернулись к законсервированному проекту. Он существует уже около 30 лет и необходим для того, чтобы снизить транспортную нагрузку на мост в районе Нового рынка Барнаула. Во время часа пик там скапливается огромная пробка, и тоннель мог бы разгрузить этот участок краевой столицы.

Идею связать центр и северо-западную часть города автомагистралью впервые обозначили в Генплане развития 1946-1948 годов. А в 1978 году городское руководство приняло решение разработать проект такого тоннеля. Через пять лет документы были готовы, но перестройка поменяла планы. В работе над проектом 1983 года и его обновленным вариантом-2014 принимал участие нынешний главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.

Стоимость всего проекта оценивается в 2,4 миллиарда рублей. План был презентован губернатору Алтайского края Александру Карлину и нашел одобрение властей.

Тоннель включает в себя транспортный узел в границах Павловского тракта и трёх проспектов — Ленина, Строителей, Коммунаров. Основным сооружением должен стать тоннель под железнодорожными путями. Тоннель планируется провести от перекрёстка проспектов Строителей и Красноармейского в створ улицы Георгия Исакова на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров. Далее транспорт разделится на два потока — в сторону улицы Юрина и в направлении улицы Антона Петрова.

Над проектом работали три института – "Алтайгражданпроект", Новосибирский "Сибгипротранс" и московский Гипрокоммундортранс. Реализация проекта рассчитана на несколько этапов. Сначала нужно построить сам тоннель, который обойдётся в миллиард рублей. После этого, как утверждает Боженко, за железной дорогой планируется проложить объездную магистраль для грузовиков. Эта дорога должна стать дублёром участка проспекта Строителей от улицы Советской Армии до проспекта Ленина. После этого необходимо возвести подход к тоннелю со стороны проспекта Коммунаров.

Генеральный план развития Барнаула будет презентован осенью, и его могут принять в ноябре 2018 года.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

28.04.2018 10:50
гость

Шикарная идея. Жаль не все доживут

0  0
28.04.2018 10:52
- гость -

Давно пора его сделать! Очень жаль, что при путене и Карлине это не реализуемая задача.

0  0
28.04.2018 10:54
гость

При Навальном сделаем. Если он 2,4 млрд не украдет

0  0
28.04.2018 10:58
Митенька ржевский

Барнаул- город будущего, как ещё в начале 20 века писала местная пресса.
Сплошные планы-планы... Хотя, в связи с планируемым уходом на пенсию, мож что изменится...

0  0
28.04.2018 10:59
- гость -

Капец Нашей платной стоянке!

0  0
28.04.2018 11:00
- гость -

В очередной раз деньги н проектировании отмоют и успокоятся.

0  0
28.04.2018 11:01
Vanadiy2014

Сумму смело умножать на 10, и это если работать без откатов. На 2.4 млрд только выкупить землю и помещения, которые на картинке изображены в виде лужаек. Проект не будет реализован никогда. А транспортные проблемы решать надо не туннелями, а новыми правилами движения в городе. Это и правая полоса под ОТ и экстренные службы, и запрет парковок на проезжей части, на почве и во дворах и приоритет в пользу велодвижения и другие методы, прекрасно показавшие себя в развитых странах.

0  0
28.04.2018 11:01
Митенька ржевский


28.04.2018 10:54
гость
При Навальном сделаем. Если он 2,4 млрд не украдет
***
Как это такое может произойти???

0  0
28.04.2018 11:04
гость

Изменится все когда-нибудь, передел собственности начнется, как в 90-х. Многим юным политикам будет интересно узнать, как оно тогда было, а то папки не рассказали

0  0
28.04.2018 11:05
- гость -

28.04.2018 11:01
Vanadiy2014
Ну да, особенно там, где в каждую сторону по одной полосе. Велодвижение тоже рулит. Когда на улице полгода минусовая или около нуля.

0  0
28.04.2018 11:05
- гость -

28.04.2018 10:54
гость
При Навальном сделаем. Если он 2,4 млрд не украдет

Чудо, всё уже украдено.

0  0
28.04.2018 11:07
- гость -

Так вот зачем застроили все улицы быстренько вплоть до края дорог. Чтобы потом на проекты деньги выделять и тырить.

0  0
28.04.2018 11:09
гость

28.04.2018 11:05
- гость -

Тобой, клоун?

0  0
28.04.2018 11:10
Vanadiy2014

28.04.2018 11:01
Vanadiy2014

Ну да, особенно там, где в каждую сторону по одной полосе. Велодвижение тоже рулит. Когда на улице полгода минусовая или около нуля.

Там, где по одной полосе в каждую сторону, могут ездить все. Велодвижение при минусовой температуре прекрасно реализуемо, давно пора отойти от стереотипов. При глубоком минусе или после снегопада другое дело, для таких дней есть ОТ, включая такси.

0  0
28.04.2018 11:12
- гость -

Ну да, особенно там, где в каждую сторону по одной полосе. Велодвижение тоже рулит. Когда на улице полгода минусовая или около нуля.

Павлик, строителей, ленина вполне хватит для выделенки под автобус и уже не надо будет за час с лишним выезжать, с велосипедами , да тут не климатит.

0  0
28.04.2018 11:14
- гость -

Надо соизмерять желаемое с возможным, денег нет и не будет

0  0
28.04.2018 11:15
- гость -

28.04.2018 11:10
Vanadiy2014
Велодвижение при минусовой температуре прекрасно реализуемо, давно пора отойти от стереотипов.
Видимо, как обычно в ваших мечтах - в принудительной форме?

0  0
28.04.2018 11:16
- гость -

выделенки под автобус
----------------

Вы из какого города? Барнаульцам плевать на правила и даже если будет отдельная полоса для общественного транспорта, то по ней будут ездить все.

0  0
28.04.2018 11:17
Архитектор Леонид Гладких

.......и самое привлекательное в этой "картинке" - АРКА, очень похожая на " Иракские сабли" в столице мусульманского государства......а ещё 2,4 миллиарда ! Серьёзная шутка.

0  0
28.04.2018 11:18
Filin

будет ли?

0  0
28.04.2018 11:18
- гость -

28.04.2018 11:09
гость
28.04.2018 11:05
- гость -

Тобой, клоун?

Слышь ты , чудо, новости пробовал читать, там каждый день пишут, о воровстве чиновников и взятках борцам с коррупцией, или ты по религиозным соображениям эти новости не читаешь.

0  0
28.04.2018 11:18
Vanadiy2014

28.04.2018 11:15
- гость -

Велодвижение при минусовой температуре прекрасно реализуемо, давно пора отойти от стереотипов.
Видимо, как обычно в ваших мечтах - в принудительной форме?


Я либерал, поэтому противник принудиловки. Никого заставлять кататься на чём-либо при какой-либо температуре у меня не было и мысли. Гуглим " советы по зимней езде на велосипеде", избавляемся от средневековых стереотипов.

0  0
28.04.2018 11:26
- гость -

28.04.2018 11:16
- гость -
Пфе, а вот это прекрасно лечится камерами и немалыми штрафами. Гляньте на соседний город Н. Там, конечно, находятся умники, ездящие по выделенке. Но их немного - видимо, не все могут себе позволить несколько тысяч в день)))

0  0
28.04.2018 11:28
11:09

Твоими лигитивными,зачаровашка!

0  0
28.04.2018 11:28
Vanadiy2014

28.04.2018 11:16
- гость -

Вы из какого города? Барнаульцам плевать на правила и даже если будет отдельная полоса для общественного транспорта, то по ней будут ездить все.

Не существует барнаульского и любого другого менталитета. Есть просто люди без внутреннего морального стержня и такие живут по принципу "что не наказывается, то является нормой". Наказывается езда на красный или по встречке - такого и не увидеть. Будет наказываться заезд на чужую полосу - заезжать и не будут. Всё просто, нужна только политическая воля. И все эти мероприятия обойдутся на порядок дешевле туннеля, но с тем же эффектом.

0  0
28.04.2018 11:29
- гость -

28.04.2018 11:12
- гость -
Да, там можно. Но до конца проблему это не решит, в городе полно мест с пробками, где дороги вполне себе узкие и выделенку там не сделать, увы.

0  0
28.04.2018 11:34
Солнце, стой - раз-два!

...а новыми правилами движения в городе..."
______________
Я думал, Ванадий - троль. А он просто...

0  0
28.04.2018 11:38
Вася Пупкин

Не надо никакого подземного туннеля. Скоро цена бензина перевалит за 50 руб./литр и половина автовладельцев поставят свои авто на прикол. И тогда Барнаул избавится от пробок!

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