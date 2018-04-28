Президент России Владимир Путин пошутил по поводу своего почерка в заметках, которые он делал на заседании Совета законодателей, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что заметки президент делал для того, чтобы затем прокомментировать предложения парламентариев.
В какой-то момент глава государства, произнося свою речь, сделал паузу для того, чтобы понять свой почерк.
"Написал как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений", — сказал Путин и продолжил выступление.
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