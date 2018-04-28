В пятницу, 28 апреля, вступило в силу постановление правительства России, согласно которому в число параметров, исходя из которых рассчитывается размер субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, включен новый параметр — предельный уровень цены на тепловую энергию, пишет "Парламентская газета".
Согласно документу, на основе предельного уровня цены будет устанавливаться совокупная плата граждан за жилищно-коммунальные услуги, а исходя из нее — региональные стандарты стоимости ЖКУ, которые и служат для расчета размера субсидии.
Отмечается, что изменения приняты во исполнение "дорожной карты" по внедрению целевой модели рынка тепловой энергии.
Теперь, если предельный уровень цен на теплоэнергию, установленный в муниципалитете, который согласился перейти к целевой модели, окажется ниже действовавших до этого тарифов, то в результате стоимость ЖКУ снизится, а следом и размер субсидии.
Если же вдруг плата оказывается выше, то в сторону увеличения изменятся и выплаты, говорится в документе.
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