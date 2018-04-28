Фото: livejournal.com
Ремонтная кампания стартовала на Чуйском тракте в Горном Алтае — в данный момент работы идут в Майминском и Онгудайском районах, а также на подъезде к республиканской столице.
Как сообщили в УПРДОР "Алтай", в целях повышения транспортно-эксплуатационных характеристик на четырехкилометровом участке рядом с Горно-Алтайском будет выполнена регенерация дорожной одежды методом холодного ресайклинга с добавлением цемента и вспененного битума.
"Эта технология более экологична, чем традиционные, поскольку позволяет восстановить монолитность слоев дорожной одежды без нагрева асфальтобетона. В качестве покрытия используют асфальтобетон, а слой износа устроят из битумноминеральной смеси. Аналогичные работы пройдут неподалеку от Горно-Алтайска, с 434-го по 440-й километр "Чуйского тракта", — уточняют дорожники.
Также на двух участках отремонтируют 14 водопропускных труб, шесть автобусных остановок, обновят элементы обустройства дороги, включая 3,5 километра барьерного ограждения.
Кроме того, на въезде в Республику Алтай будет приведен в порядок стационарный пункт весового контроля.
Всего в планах на 2018 год привести в нормативное состояние 72 километра Чуйского тракта. 17 километров будут отремонтированы капитально.
Комментарии