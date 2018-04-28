Росстат сообщил, что производители повысили цены на автомобильный бензин в марте 2018 года на 3,6% по сравнению с февралем.
Дизель в марте, по данным ведомства, подорожал на 0,8%.
Росстат также отмечает, что потребительские цены на бензин в марте 2018 года в среднем по России превышали цены производителей в 2,2 раза (в марте 2017 года — в 2,1 раза).
Сообщается, что высокооктановое топливо подорожало сильнее. Так, бензин марок АИ-81 — АИ-92 вырос в цене на 2,9%, АИ-93 — АИ-95 — на 4,1%, АИ-96 — АИ-98 — на 4,4%.
В 20 регионах отмечен рост цен на бензин на автозаправочных станциях: в Тыве на 1,1%, в Ивановской области на 0,5%.
В 10 регионах цены снизились: в Забайкалье на 1,4%, в Севастополе на 0,7%, в Крыму на 0,6%.
Комментарии
цены на бензин в 2,2 раза превышали цены производителей
А где можно купить у производителей?
цены на бензин в 2,2 раза превышали цены производителей
Перекупщики кидают производителей? А если производителям увеличить в 1,5 раза, перекупщики еще увеличат? Уже вроде бы не куда
А куда у нас ФАС смотрит? У нас ценник только на хлеб могут регулировать что-ли? Обалдеть, накрутка более 100%
Обалдеть, накрутка более 100%
это не накрутка - это акциз )
Это не акциз-это НацыАнальное достоянье!
28.04.2018 12:11
- гость -
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Акциз — косвенный налог налагаемый в момент производства на товары массового потребления (табак, вино и так далее) внутри страны.
Следовательно, акциз у производителя, а у торгового предприятия (АЗС) это наценка, нактрутка и т.п.
В 2,2 раза? Совсем оборзели .
Производитель роснефть, продает роснефть, и все принадлежит правительству, глава правительства Путин, ну и кто оборзел
уже ни кто
28.04.2018 13:06
- гость -
глава правительства Путин
Глава правительства Медведев. А Роснефть и продавец и производитель, перекупщики у Роснефти покупают и в 2,2 раза больше продают. Думаю в том числе и потому, что хоть по сколько бензин сейчас в розницу сделай, покупать будут, слишком много машин у населения. Спрос диктует цену. Джинсы за 25 тысяч мало кто покупает
"Росстат также отмечает, что потребительские цены на бензин в марте 2018 года в среднем по России превышали цены производителей в 2,2 раза (в марте 2017 года — в 2,1 раза)."
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Какая-то ерунда. Может имели ввиду себестоимость, а не цена реализации? Потом прибавим акцизы и тогда вмё сойдётся.
"перекупщики у Роснефти покупают и в 2,2 раза больше продают"
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Да не бывает такого! Верите во всякую чушь. В Роснефти лохи сидят, ага
28.04.2018 13:34
Павсекакий
Почему лохи, в розницу на своих АЗС Роснефть так же продает, как перекупщики. А оптом для перекупщиков дешевле, конечно