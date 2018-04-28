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Сделай сам: столярка как новый формат развлечений для барнаульцев

, ИА "Амител"
В Барнауле открылся новый сервис для тех, у кого "в руках все горит"

К тому, что сегодня предлагают услуги по исполнению любого желания, барнаульцы давно привыкли. Но недавно в столице Алтайского края открылся новый сервис, где горожанам предлагают…поработать. Работать приходится руками с настоящим деревом и создавать настоящие шедевры. Под руководством мастера, разумеется, и за символическую плату. Речь идет о первой общественной мастерской в Барнауле или "Крафт-клубе М2". Организатор клуба и журналист Константин Ганов рассказал, в чем уникальность этой мастерской.

Корр.: Константин, чем может быть полезна такая мастерская обычному горожанину?

Константин Ганов: Например, у вас двое детей и вам нужна двухъярусная кровать или две кровати-горки, где спальное место на втором ярусе, а на первом – стол и шкафы для одежды. В магазине такой комплект хорошего качества обойдется в 24-26 тысяч рублей. А его себестоимость – всего 3,5 тысячи рублей. У нас в мастерской без опыта, с помощью мастера-консультанта вы такую конструкцию соберете за день. Представляете, сколько сэкономите? Да еще с эксклюзивным дизайном, да еще своими руками.

Но дело не только в экономии. Некоторых предметов мебели в Барнауле просто нет. Например, складной пристенный столик, который очень удобен для маленьких квартир-студий. Или у вас есть старый бабушкин шкаф – очень удобный и надежный, но потерявший вид. Вы давно мечтаете его отреставрировать, но не знаете как, и нет помещения для этого – пожалуйте в мастерскую!

Корр.:  А вот в Новосибирске подобная затея провалилась…

К.Г.: Мастерская, о которой вы говорите, была организована на базе обычной, хотя и хорошей столярки. Они изначально пытались обучить клиентов столярному делу. Но для этого есть специальные училища. И там нельзя было прийти и сказать: "Я хочу прийти после работы с сыном и собрать себе шкаф". Мы же ориентируемся как раз на таких людей и представляем больше индустрию развлечений, предлагая изготовить "изделие выходного дня".

У нас половина городского населения либо сами бывшие селяне, либо их родители когда-то приехали из деревень. Именно в таких людях годам к 30 просыпается так называемая историческая память о том, что мужчина должен вырастить сына и построить дом. Ну, если не дом, то хотя бы в квартире что-то починить самостоятельно. Только нет необходимого оборудования и места для работы.

Корр.: Так инструмент всегда можно купить, а работу выполнить на даче или в гараже…

К.Г.: Только гаражей в Барнауле в разы меньше, чем автомобилей. Дачи тоже есть не у каждого. Да и зимой не поедешь на дачу комод ремонтировать. А хорошее оборудование и громоздко, и дорого – в квартиру не поставишь. Токарный станок, фрезерный, шлифовальные машины – довольно редкое оборудование для дома. Да и мусора и шума от них много.

Корр.: Вы сказали, что предлагаете "индустрию развлечений". Каждый торговый центр сегодня столько развлечений предлагает – за день не опробовать. Чем вы лучше?

К.Г.: Тем, что барнаульский рынок развлечений сегодня предлагает родителям избавиться от детей на часик-другой, чтобы можно было спокойно "пошопиться" и отдохнуть от своих чад.

У нас принципиально другой подход. Мы сплачиваем семьи. Дети могут к нам прийти только со своими родителями. И развлечения у нас полезные, обучающие. Мастерить родители и дети могут только вместе. Вместе собирают скворечник, вместе изготавливают куклу-марионетку или другую игрушку. Как говорил кот Матроскин: "Совместный труд объединяет"! И такой досуг гораздо лучше совместного сидения перед телевизором. Особенно это актуально для мальчиков, будущих мужчин.

Корр.: Чем же такая мастерская может быть полезна именно для мальчиков, если они не могут прийти в нее без отца?

К.Г.: Так тем и полезна, что испокон веков именно отец закладывал в сыне адекватную полу модель поведения. Что позволяет маленькому мальчику чувствовать себя мужчиной? Приятная тяжесть послушного инструмента в руках, благодаря которому можно изменить если не весь мир, то хотя бы его часть слегка подправить. Топор, ножовка и молоток – это все признаки мужчины-созидателя, а дерево – первый материал для строительства и изготовления чего-то полезного! Уверен, что каждый родитель счастлив будет видеть своего сына именно таким. Впрочем, наши занятия посещают и мамы с дочками, и бабушки с внучками. И это при том, что "детская тема" для нас не основная.

Корр.: Для кого же тогда ваша мастерская?

К.Г.:  Я выделяю четыре основные категории. Первая — "семьи с детьми", мы с вами ее уже разобрали. Вторая – это люди, желающие освоить минимальные азы столярных или декораторских работ, чтобы собственноручно изготовить эксклюзивное изделие для домашнего интерьера или в подарок.

Третья категория – профессионалы и продвинутые любители, которые умеют мастерить, но у них нет для этого своего помещения. Например, у меня знакомый парень изготавливает зеркала для парикмахерских. Раньше он их делал дома. Но теперь у него маленький ребенок и супруга запретила ему шуметь и мусорить. А заказы к нему поступают. Куда ему пойти? Теперь он может прийти к нам.

Ну и основная категория – у кого нет места и оборудования для мужского хобби, включая ремонт, реставрацию, изготовление домашней и садовой мебели и прочего. Это те, кто понимает, что любую хорошую вещь надежнее и дешевле не купить, а изготовить самому. Те, у кого от такого досуга глаза горят и сердце поет. Теперь им есть где вдоволь пошуметь и надышаться ароматом свежей стружки. А так как мы расположены на втором этаже строймаркета "Формула М2" на Павловском тракте, здесь есть все необходимые материалы и расходники.


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Комментарии

28.04.2018 13:18
Filin

Вот как делает женщина на фото - грубое нарушение ТБ

0  0
28.04.2018 13:34
- гость -

Молодцы!

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