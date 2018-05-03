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Маленькой Полине из Барнаула нужна помощь

, ИА "Амител"
Благотворительный фонд "Центр Гуманитарных Программ" в рамках программы МТС "Подари добро!" собирает средства для помощи Полине

Полине нет еще и года, но малышка уже перенесла серьезную операцию. Полина родилась с врожденной изолированной расщелиной твёрдого нёба. Сразу стало ясно, что ребенку потребуется операция и, возможно, не одна.

Первые несколько месяцев было особенно трудно, даже накормить Полину было проблемой. Этот естественный для обычных малышей процесс у деток с врожденной расщелиной нёба нарушен, малыш нуждается в пристальном внимании во время кормления и после. Полина еще крохой училась питаться без зонда, чтобы избежать остановки дыхания из-за попадания пищи в трахею.

Первую операцию Полине сделали в марте 2018 года. Родителям помогли деньгами родственники, часть суммы заняли у знакомых. Сейчас девочке требуется еще одна операция — пластика твердого нёба, но семье не собрать 155 500 рублей. Семья живет только на небольшую зарплату отца Полины, из которой нужно платить еще и ипотеку.

 "Наша семья ничем не отличается от других, где растут здоровые дети, разве что чуть-чуть. Мы верим, что после проведенной операции наша дочь будет разговаривать, питаться без проблем, а самое главное — общаться и развиваться, как все. Помогите, пожалуйста, собрать деньги на операцию, чтобы подарить Полине полноценную жизнь", — пишет мама Полины.Благотворительный фонд "Центр Гуманитарных Программ" в рамках программы МТС "Подари добро!" собирает средства для помощи Полине.
Чтобы помочь малышке, абонентам МТС достаточно набрать на своем мобильном телефоне команду *700#, нажать клавишу "Вызов", выбрать "Центр Гуманитарных Программ" и следовать простым подсказкам интерактивного меню. Суммы пожертвований списываются единовременно и полностью с лицевого счета абонента.

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.05.2018 10:39
- гость -

Ничего не понимаю? Эти операции не входят в ОМС? Совсем что ли офигело государство?

0  0
3.05.2018 11:14
Дюша Метёлкин

2
3.05.2018 10:39
- гость -


понятие "государство" уже давно полностью дискредетировали. люди за свои кровные получают образование и мед. помощь, а так же нищенские пенсии. зато у "государства" полно бабла на войны и бряцание оружием в День Победы. такая форма устройства просто недостойна назваться "государством"...

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