Фото: Amic.ru, Google Maps
Снос деревянных построек в центре Барнаула продолжается. Так, исчезло здание на пересечении улицы Анатолия и проспекта Социалистического.
Стоит отметить, что в декабре здесь был пожар. Судя по всему, дом был заброшен, как и многие в этом районе.
Комментарии
Реноваторы осваивают никому не нужные ,заброшеные земельные участки!
в моем детстве там магазин был, продукты или хлеб
28.04.2018 12:01
- гость -
хлебный, да
ходил в этот хлебный.
Есть ещё оптимисты - вваливают деньги в постройку в странных местах.