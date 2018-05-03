Транспортную стратегию России обсудят на форуме в Новосибирске

Международный Сибирский транспортный форум является крупнейшим мероприятием транспортной отрасли в восточной части России.
16 мая состоится пленарная дискуссия "Транспорт. Слагаемые уверенного роста", где обсудят, почему транспортная стратегия России подлежит актуализации и что станет в ней главным элементом.
Также на встрече обсудят, какие проекты федеральной целевой программы до 2021 года получат первоочередное финансирование, как повысить экономическую целесообразность крупных инфраструктурных проектов СФО и нужно ли делать ставку на грузопассажирское сообщение.
Актуальные проблемы общественного транспорта в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока обсудят на конференции в рамках секции пассажирского транспорта. Также будет обсуждаться развитие метрополитенов в субъектах Российской Федерации, вопросы, связанные с безопасностью населения на транспорте, и другие темы.
В рамках работы секции легкового такси будут обсуждаться: цифровая экономика в сфере такси, технологические изменения в сфере бизнес-процессов такси, развитие городской транспортной мобильности и механизмы переоснащения парка легковых такси.
17 мая состоится "День транспортника и грузовладельца", а также Биржа контактов грузовладельцев и грузоперевозчиков. Представители производственных и торговых организаций смогут в короткие сроки сравнить и выбрать предложения транспортно-логистических компаний Сибири.
На одной площадке с Сибирским транспортным форумом будет проходить выставка транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники TransSiberia/Translogistica 2018.
Подробнее о форуме и программе
Организаторы форума: Министерство транспорта Российской Федерации и Правительство Новосибирской области.
Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"
г. Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
www.stf.nso.ru
Комментарии
Никому не нужные форумы)
Так-то нужны, но нужна обратная связь (быстрая и действующая). Иначе нарешают, что не надобно (сытый - голодного не разумеет).