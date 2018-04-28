"Ростелеком" подарит ветеранам безлимитное общение с близкими

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А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?



Обязательно. Это уже наша семейная традиция на 9 мая

Да, примем. В первый раз принимали участие год назад, в этом обязательно повторим

Раньше не получалось, но в этом году обязательно пройдем в "Бессмертном полку"

Нет, к сожалению, не получится принять участие, но я горячо поддерживаю эту акцию