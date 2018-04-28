Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян с целью выявить, присуще ли им чувство юмора.
Оказалось, что подавляющее большинство россиян (97%), по их собственным словам, не обделены чувством юмора. Из них 38% считают себя настоящими юмористами. Отмечается, что 25-34-летние мужчины заявляют об этом гораздо чаще.
Практически каждый второй (48%) россиянин полагает, что способен шутить и понимать шутки.
Лишенными чувства юмора себя называют лишь 2% опрошенных.
Каждый второй (54%) признался, что в последний раз шутил буквально на днях. Каждый десятый (10%) не смог вспомнить, когда в последний раз прибегал к юмору.
Россияне любят посмеяться над бытовыми темами. Самыми смешными назвали шутки о политике. А вот над шутками о сексе, тюрьме и исторических событиях в России предпочитают не смеяться (менее 1% опрошенных заявили, что эти темы им смешны).
Комментарии
Ясен пень, а как иначе прожить. Второй год не будет работать парк Изумрудный. И даже воду из пруда в парке выкачали-это ли не чувство юмора у владельцев парка, которое потом передается и народу. Да и администрация потешается вовсю-охренеть как смешно-у Тулина парк работал и он был плохим, а новый арендатор отличный, но парк не работает. Описаться от смеха можно.
А жулики и воры входят в число 3%? Им не до юмора - куй железо пока горячо!
УЛЫБАЕМСЯ И МАШЕМ
Я каждый день ржу когда читаю новости на амике...... федеральные каналы боюсь смотреть чтоб от смеха не умереть