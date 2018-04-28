Фото: barnaul.org
Работы в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле в настоящее время проводятся на семи улицах краевой столицы, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Так, по состоянию на 28 апреля работы проводятся на улицах Свердлова, Панфиловцев, Новороссийская, Антона Петрова, Сельскохозяйственная, на Лесном тракте и проспекте Социалистическом.
В мэрии уточняют, что первый этап ремонта предполагает проведение фрезерования поврежденного дорожного полотна. Это можно делать и в дождливую погоду.
Также 28 апреля дорожники планируют приступить к фрезерованию проезжей части на улице Карла Маркса.
Напомним, что в 2018 году по проекту "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле отремонтируют 44 улицы.
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