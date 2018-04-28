В субботу, 28 апреля, в силу вступили изменения в правила дорожного движения, согласно которым на перекрестках официально разрешили использовать новую желтую разметку в виде пересекающихся желтых линий, которую неофициально называют "вафельницей", пишет "Коммерсант.
Разметка наносится для обозначения зоны, куда выезд транспорту запрещен в определенных случаях. Нарушителю грозит штраф в размере 1 тысячи рублей.
Желтые пересекающиеся линии наносятся в центре перекрестка. Разметка может дублироваться новым дорожным знаком "Участок перекрестка", где также изображены пересекающиеся линии. Так обозначается участок, куда запрещается выезжать даже при разрешающем сигнале светофора в том случае, если впереди образовался затор. Въезжая в эту зону в случае "пробки", водитель, согласно новым изменениям, создает "препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении". Штраф регулируется ч. 1 ст. 12.13 КоАП.
При этом, если автомобилисту нужно повернуть направо или налево, то наказание за выезд на разметку не действует.
В тестовом режиме такая разметка используется в Москве с 2015 года. ГОСТ, регулирующий толщину линий и расстояние между ними, вступит в силу с 1 июня.
Комментарии
если впереди образовался затор
Так и без нее на перекресток нельзя выезжать, если впереди образовался затор
Одно из немногих полезных "предприятий" за последнее время! радует!
Одна сплошная - пересекать нельзя!
Две сплошных - совсем нельзя !!!
Сколько интересно у нас заф последний год выписано штрафов, за выезд на перекрёсток? А ведь происходит это сплошь и рядом. Ведь можно на целый метр быть ближе к точке назначения и плевать, что кому то мешаешь
При этом, если автомобилисту нужно повернуть направо или налево, то наказание за выезд на разметку не действует.
------------------------
Пустая трата краски! Куда эффективнее бы было сделать автоматическую систему определяющую наличие транспортных средств на перекрёстке. И пока они там зелёный на светофорах не будет включаться.