В Солтонском районе Алтайского края ведется строительство моста длиной более 100 метров через реку Неня, сообщается на сайте КГКУ "Алтайавтодор".
Отмечается, что в настоящее время основные работы по объекту практически завершены. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца текущего строительного сезона.
"Сооружение несет современную нагрузку, гарантийный срок — восемь лет, при его правильном обслуживании и эксплуатации — более 50", — рассказал заместитель начальника отдела мостов КГКУ "Алтайавтодор" Антон Кастюрин.
Подрядная организация ГУП ДХ АК "Юго-Восточное ДСУ" приступила к работам по возведению искусственного сооружения на автодороге "Ненинка — Новая Ажинка" в августе прошлого года.
Комментарии
На дворе 2018 год, а они продолжают деревянные мосты строить.