Фото: Sibnovosti
Барнаульская компания ООО "АльфА-ПроекТ" может создать проект новой ледовой арены в Новосибирске, которая будет построена к молодежному чемпионату мира по хоккею 2022 года.
Заявки на участие в конкурсе на право проектирования ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске подали четыре компании. Среди них нет ни одной новосибирской.
Как сообщают новосибирские СМИ, в документации торгов на право проектирования ЛДС в Новосибирске опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками. В числе участников конкурса санкт-петербургское ООО "Инвестиционная строительная компания НКС", московские АО "ЦНИИПромзданий" и ООО ПИ "Арена", а также ООО "АльфА-ПроекТ" из Барнаула.
По информации Sibnovosti.ru, самое низкое ценовое предложение – у компании из Алтайского края (49 миллионов рублей). Самое высокое – у ПИ "Арена" (89,1 млн руб.). Прием заявок на конкурс, объявленный министерством строительства Новосибирской области, стартовал 2 апреля. Максимальная цена контракта была установлена в размере 96,1 млн руб.
ООО "АльфА-ПроекТ" известно тем, что проектировало футбольные поля в Славгороде, Яровом, а также реабилитационный центр "Журавлики" в Барнауле.
Как ранее сообщал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, новая ледовая арена и прилегающая к ней инфраструктура будут стоить в общей сложности 10 миллиардов рублей.
Стадион на 10 тысяч зрителей будет строиться к молодежному чемпионату мира-2023, на проведение которого претендует Новосибирск. Арена будет построена к середине 2022 года. По словам Травникова, ледовый дворец будет построен, даже если город не будет выбран для проведения молодежного ЧМ.
Чтобы успеть к чемпионату, регион принял решение начать строительство арены за счет областного бюджета, но рассчитывает найти инвестора.
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