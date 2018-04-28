Фото: vk.com/rubcovsk_incident
Синоптики не исключают установления временного снежного покрова в Алтайском крае в начале мая — произойти это может в северных и предгорных районах.
Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, существенное похолодание в регионе ожидается в период со 2 по 6 мая.
В эти дни в крае ожидается неустойчивая погода с осадками в виде дождя, а местами и мокрого снега. Вероятно установление временного снежного покрова в северных и предгорных районах.
В ночные часы по краю возможны отрицательные температуры воздуха. Так, ночью 2-3 мая за окном будет -1...+6 градусов, а 4 — 6 мая — от -4 до +5 градусов.
Дневные температуры воздуха 2-3 мая составят +8...+14 градусов, а 4-6 мая +3...+8 градусов.
Столь неустойчивая погода в этот период будет сопровождаться ветром до 12-23 метров в секунду.
Комментарии
Не май месяц
Призываю всех пересесть на лисапеды!
И как назло, в этот период отключают отопление )))
как работать - так жара, как праздники - так гадюкино! на мы сюда забрались все?
28.04.2018 12:34
Cправедливый
Заботятся, блин, чтоб не упарились.....