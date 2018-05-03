С 3 по 9 мая на информационной стойке ТРЦ "Весна!" будет работать пункт выдачи георгиевских лент, где бесплатно каждому желающему будет выдаваться символ Победы. А также в эти даты георгиевскую ленту можно будет получить в любом отделе Гастромаркета натуральных продуктов "МАЙМАРТ".
"Цель данной акции – отдать дань памяти и уважения тем, кто одержал победу в Великой Отечественной войне, показал пример мужества, самоотверженности и героизма для всех людей мира. Для всех, чьи предки сражались за Победу, лента – это символ награды, памяти. Поэтому в ТРЦ "Весна!" организована бесплатная раздача георгиевских лент", — отметили в администрации торгово-развлекательного центра.
Поскольку память о событии принято хранить в сердцах, георгиевскую ленту рекомендуется носить на лацкане пиджака. Также можно прикрепить ленту на плечо или воротник куртки, при условии, что ленточка не треплется на ветру, а бережно подколота булавкой либо приметана ниткой. Форма крепления: бантиком, конвертиком или петелькой с нисходящими концами.
Мы помним! Мы гордимся!
ТРЦ "Весна!":
г. Барнаул, ул. Малахова, 86В, ежедневно с 10.00 до 22.00
http://www.vesnamall.ru/barnaul/
http://www.may-mart.com/