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Общественному транспорту в Барнауле решили не выделять отдельную полосу

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Такая практика существует уже в Москве и Казани

Фото: myfine.ru

Общественному транспорту в Барнауле в ближайшие годы не будет выделена отдельная полоса для движения, по примеру Москвы или Казани. Об этом заявил главный архитектор Барнаула Сергей Боженко, выступая на круглом столе проблемам благоустройства краевой столицы, организованным партией "Справедливая Россия".

С предложением о создании на некоторых городских магистралях полос, предназначенных для придания приоритета общественному транспорту в общем движении, выступил руководитель сообщества "Шпиль" Егор Галкин. Он продемонстрировал, как такие полосы существуют в других городах. По его словам, в ближайшие несколько лет количество автомобилей в краевой столице превысит все возможные пределы и это нарушит работу городских дорог, которые и так не справляются с транспортным потоком. Это приводит к появлению длинных пробок в час-пик.

В качестве решение проблемы барнаульский активист предложил развивать сеть общественного транспорта. В частности, отказаться от маршруток и развивать автобусную и трамвайную сеть. Такие меры позволят освободить центр Барнаула от лишнего транспорта.

Егор Галкин добавил, что полоса может находиться в любом месте дороги, не только у бордюра со стороны основного движения.

Сергей Боженко на данную инициативу ответил, что в ближайшее время она будет осуществляться по причине недостаточности финансирования. Кроме того, главный архитектор Барнаула убежден, что в Барнауле нет пробок и даже в самое пиковое время из двух концов города можно добраться на личном транспорте.

"У нас просто нет пробок в Барнауле", — резюмировал Боженко.

Ранее Amic.ru сообщал власти Барнаула надеются реализовать проект подземного тоннеля под железнодорожной станцией для решения проблем с пробками. Он должен связать "спальные районы" и центр по короткому пути. Проект тоннеля включен в Генплан развития города, который будет принят в конце 2018 года. Он настолько прекрасный, что мэрия надеется на финансовую помощь федеральных властей для его реализации. Речь идет о 2,4 млрд рублей, хотя сумма неточная и может измениться.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

29.04.2018 07:39
гость

Спорный вопрос, может оказаться, что выделенка будет свободная, но на нее нельзя, поэтому остальные будут стоять в пробке. Сейчас всех полос не хватает, а будет на одну меньше. Это с целью пересадить всех на автобусы?

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29.04.2018 07:56
- гость -

Так выделяли уже?

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