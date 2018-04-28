Житель Алтая совершил налет на магазин в маске из штанины трико

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Житель Топчихинского района Алтайского края приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за разбой.
Преступление было совершено 23 ноября прошлого года, когда житель села Макарьевка, взяв с собой нож, а также фрагмент штанины трико с прорезями для глаз, зашел в магазин, где потребовал передать ему денежные средства.
"Испугавшись применения насилия, продавец передала денежные средства на общую сумму 88 000 рублей. Понимая, что продавец сообщит в полицию о случившемся, преступник с целью облегчения совершения преступления, подавления воли и сопротивления продавца причинил последней множественные телесные повреждения", — сообщают в краевой прокуратуре.
Затем злоумышленник скрылся. Во время суда мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.
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