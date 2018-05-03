Сибирская генерирующая компания сдержала слово - День открытых дверей и фестиваль "Потепление", ставший одним из крупнейших городских мероприятий в 2017 году, было решено сделать ежегодными. 2 июня 2018 года Барнаульская ТЭЦ-3 вновь откроет свои двери для барнаульцев.
"Потепление" — это праздник в честь окончания отопительного периода и начала лета. Он объединяет в себе возможность увидеть, где и как рождаются тепло и электроэнергия, а также активно и интересно провести выходной день, приняв участие в развлекательной программе.
Экскурсии на ТЭЦ-3 будут проводиться с 17.00 до 20.00. Для обеспечения безопасности на объекте, снабжающем почти половину Барнаула теплом и горячей водой, посетители должны будут предоставить документ, удостоверяющий личность. Энергетики будут регистрировать всех в специальном журнале и проводить краткий инструктаж по технике безопасности. Только после этого гостям покажут основные производственные цеха. Отметим, что дети до 6 лет не смогут попасть на станцию из-за особого режима работы объекта. Дети до 16 лет смогут увидеть ТЭЦ только в сопровождении родителей.
Параллельно с этим барнаульцев ждет насыщенная развлекательная программа: необычные фотозоны, парад диджеев, спортивные мастер-классы, настольные игры, конкурс аэрографии, большая площадка для детей с батутом, аквагримом и мультперсонажами, творческие мастер-классы. На центральной сцене фестиваля пройдут выступления детских и взрослых творческих команд, профессиональное бит-бокс шоу.
Завершит "Потепление" выступление хедлайнеров – группы "Иванушки Интернешнл" и праздничный салют.
Арт-фестиваль "Потепление" пройдет на территории ТЭЦ-3 по адресу: ул. Трактовая, 7. Для гостей будет организован бесплатный трансфер от ТРЦ "Арена" (Павловский тракт, 188, остановка автобуса под видеоэкраном). Автобусы будут курсировать с 16:30 до 23:30. Также можно воспользоваться общественным транспортом – до остановки ТЭЦ-3 ходит автобус №9. Для автомобилистов будет организована парковка на месте проведения фестиваля.
Телефон для справок: 8 (3852) 99-59-79
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Комментарии
класс, иванушки на тэц петь будут.. ))))
Я с дури прочитал ТСЖ . Нифигасе подумал денег накосили Иванычей выписали. Тополиный пух под бабинный магнитофон
очень интересная практика у барнаульских компаний наблюдается... артистов прям на работу к себе возить...
Почему не привезти? Мы специально вас в апреле поджаривают, сейчас счета оплатите и всем хорошо
честно говоря не вижу связи между ТЭЦ и Иванушками
деньги у них лишние? в чем смысл популяризации ТЭЦ перед клиентами?
я в любом случае буду пользоваться услугами ТЭЦ-3, пока в Барнауле живу
Более унылого и удручающего места сложно представить. Ещё бы в парке юбилейный провели фестиваль. А что? Для популяризации.
а почему-бы и нет, Андрей Мельниченко может себе такое позволить
бесплатный праздник для горожан хотят устроить, че бы нет? только место правда не очень удачное
...необычные фотозоны, парад диджеев, спортивные мастер-классы, настольные игры, конкурс аэрографии, большая площадка для детей с батутом, аквагримом и мультперсонажами, творческие мастер-классы, выступление хедлайнеров – группы "Иванушки Интернешнл" и праздничный салют!
Радуйтесь! Вы же это все оплатили, а иначе откуда такие суммы в квитанциях.